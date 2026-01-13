タレントの小倉優子が12日に自身のアメブロを更新し、長男の朝食メニューを公開した。この日、小倉は「私は朝から食欲がなかったので、豆乳と甘酒の朝ごはんにしました！」と報告し「この組み合わせ、好きなんです」とコメント。一方で、長男の朝食については「餃子にピザトースト！」と、その独特な組み合わせを明かし「私は餃子だと白米と食べたいのですが、小麦粉好きな長男は餃子️×ピザトーストみたいです」とつづった