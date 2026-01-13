フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表の佐藤駿（エームサービス・明大）が１３日、埼玉・上尾市の拠点で練習を公開した。この日は約１時間、武器の４回転ルッツなどを入念に練習。「ジャンプの安定感、ステップやスピン、全体的にプログラムをいいものにしていきたい」と１か月を切った初五輪を見据えた。１０日の全米選手権では、世界王者のマリニン（米国）が合計３２４・８８点のハイスコア