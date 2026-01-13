◇サッカー AFC U23アジアカップ(日本時間13日、サウジアラビア)U23アジア杯グループリーグ第3節は13日、A組の2試合が行われました。ここまで1勝1敗の勝ち点3で最終節を迎えたヨルダンは、キルギスと対戦。前半33分、右サイドを突破するとクロスからヘディングシュートを決め先制します。ヨルダンはこのリードを最後まで守り切り勝ち点3を獲得しました。開催国・サウジアラビアはここまで2連勝のベトナムと対戦。決定機を作るも得