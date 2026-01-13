ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１３日、フリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが死去したことを速報した。８１歳だった。「元ＴＢＳアナウンサー久米宏さん死去８１歳ニュースキャスターと司会者として活躍」というテロップとともに、同局の江藤愛アナウンサーが「今入ってきましたニュース速報をお伝えします」とし、「元ＴＢＳアナウンサーの久米宏さんが亡くなりました。８１歳でし