歌手の郷ひろみの母・原武輝代さんが１２日に亡くなったことが１３日、分かった。９２歳。有料ファンクラブサイトで発表された。葬儀は１６日に通夜、１７日に告別式が執り行われる予定。喪主は長男である郷が務める。