ロッテは１３日、球団ＯＢの大谷智久氏（４０）と成田翔氏（２７）がマリーンズ・ベースボールアカデミーのテクニカルコーチに就任すると発表した。◆大谷智久氏「皆さんにとって野球の時間が、より充実したものになるよう、これまでに得た経験を活かしながら、一日一日を大切に、丁寧にサポートしていきます。楽しみながら練習を重ね、共に成長していきましょう。グラウンドで皆さんにお会いできる日を心待ちにしています」