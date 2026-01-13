フリーアナウンサーの久米宏さんが肺がんのため１日に亡くなったことを１３日、所属事務所が公式サイトで発表した。８１歳だった。通夜、葬儀は近親者により執り行われたという。妻でスタイリストの久米麗子さんもコメントを発表し「久米は最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだ後、旅立ちました」という。埼玉県出身の久米さんは、早稲田大卒業後、ＴＢＳにアナウンサーとして入社。「ザ・