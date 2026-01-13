ツインズのＢ・バクストン外野手が、３月に行われるワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）の米国代表として参戦することが１２日（日本時間１３日）、同代表のＳＮＳで発表された。「歴代最強」の呼び声高い重厚な布陣で、夢の契約総額約２３０９億円打線が完成した。ツインズ一筋で２１年オフに７年総額１億ドルの契約を結んだバクストンは、昨季はキャリアハイとなる３５本塁打、８３打点を記録し、シルバースラッガー賞