フリーキャスターの久米宏さんが１日に肺がんのために亡くなったことが１３日、分かった。８１歳。所属事務所が公式サイトで発表した。早大を卒業後、ＴＢＳに入社。「ザ・ベストテン」や「ぴったしカンカン」などでその存在感を発揮。退社後はテレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターに就任し、その軽快な進行ぶりで、ニュース番組の新しい形を作り上げた。そんな久米さんの最期について、妻の久米麗子さんもコメ