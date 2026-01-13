放送プロデューサーのデーブ・スペクターが13日、X（旧ツイッター）を更新。元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとして知られる、久米宏（くめ・ひろし）さんの訃報を受け、「天国で大好きだったテレビを見守ってください」と久米さんを悼んだ。元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステー