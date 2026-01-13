ファミリーマートは1月13日、サントリーと共同開発したビール「ワールドクラフト フルーティI.P.A.」（350ml 250円/500ml 327円）を全国のファミリーマート酒類取扱店で発売する。「ワールドクラフト フルーティI.P.A.」（350ml 250円/500ml 327円）ワールドクラフトは、クラフトビールの美味しさと奥深さを知ってもらうことを目指し、ファミリーマートとサントリーが共同開発したビールシリーズで、2022年から数量限定で展開して