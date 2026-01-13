ファミリーマートは1月13日、大谷選手パッケージの「大きなおむすび 僕の鮭わかめ」(320円)を全国のファミリーマートで発売する。「大きなおむすび 僕の鮭わかめ」(320円)○大谷選手コラボおむすび第2弾同社の"おむすびアンバサダー"大谷翔平選手とのコラボおむすび第2弾が登場する。"最強おむすび打線"で大谷選手が8番に選んだ、幅広い世代に人気の「鮭」に、大谷選手の出身地である岩手県産の香り高いわかめを合わせた一品で、"