アメリカの魂、ロックの英雄、ブルース・スプリングスティーンの魂の旅路を描いた『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』がデジタル配信開始（購入／レンタル）となった。2026年3月25日にはブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋ブルーレイ セットが発売となる。本編から8分超えの無料プレビューが公開されている。 ﻿ ※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販