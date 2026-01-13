ZEROBASEONE（ZB1）のソン・ハンビンが、ドラマ『スプリング・フィーバー』のOSTに参加する。ソン・ハンビンが歌う、tvNドラマ『スプリング・フィーバー』の第5弾OST『あなたという春』（原題）が、1月20日午後6時にリリースされる。【写真】ソン・ハンビン、“東京出没SHOT”「新宿にいたなんて」ドラマ『スプリング・フィーバー』は、心に傷を負ったまま田舎町に赴任してきた高校教師ユン・ボム（演者イ・ジュビン）と、純愛を胸