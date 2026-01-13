登録者約217万人を数える、人気お笑いコンビ・霜降り明星のYouTubeチャンネル「しもふりチューブ」が物議をかもしている。19年7月10日から続いていたが...25年1月12日は投稿がなかった以前までは、同チャンネルのヘッダーには「まいにち18：00アップ」と記されていたが、2026年1月12日にこの文言がなくなったことを指摘する投稿がネット上に相次いだ。実際、2019年7月10日から投稿が開始されて以降、これまで毎日動画が投稿されて