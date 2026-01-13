回転寿司「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」は、2026年1月13日から2月23日までの間、「ぶりと北海祭り」を実施している。販売店舗は、「にぎりの徳兵衛」43店舗、「海鮮アトム」9店舗の計52店舗。「ぶりと北海祭り」フェアでは、冬のおすすめメニュー第二弾として寿司とサイドメニュー合わせて全20品を販売する。第一弾に続き、冬の人気ネタ･ぶりをはじめ、ぼたん海老やひらめ、真だら白子などをラインアップする。※記事中の価格は