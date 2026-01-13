メ～テレ（名古屋テレビ） 12日夜、愛知県岡崎市でリサイクル工場が全焼する火事がありました。周囲の山林にも延焼し、現在も消火活動が続けられています。 12日午後10時半すぎ、岡崎市才栗町で「工場が燃えている。裏の山にも燃え移った」と119番通報がありました。 この火事で、産業廃棄物を扱うリサイクル工場2棟が全焼したほか、周りの山林へも延焼しました。 13日午前5時半ごろに火はほぼ消し止められましたが