【ゼノアルマ レギアント】 6月 発売予定 1月13日 予約受付開始 価格：2,860円 コトブキヤは、ノンスケールプラモデル「ゼノアルマ レギアント」を6月に発売する。価格は2,860円。1月13日から予約受付を開始した。 本製品は「アルカナディア」シリーズの世界観や遊びを拡張する「ゼノアルマ」シリーズのプラモデル。単体で成立する「モンスタ&