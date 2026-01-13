久米宏さん＝2017年9月撮影音楽番組「ザ・ベストテン」の司会や報道番組「ニュースステーション」のキャスターとして活躍したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため死去した。81歳。埼玉県出身。1967年に早稲田大を卒業し、TBSに入社。75年にテレビのクイズ番組「ぴったしカンカン」の司会になった。「ザ・ベストテン」の司会を黒柳徹子さんと務め、軽妙な語り口で全国区の人気を獲得した。フ