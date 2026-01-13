13日、国内債券市場で長期金利の指標となる10年物国債利回りが2.14％台まで上昇しました。1999年以来、およそ27年ぶりの高水準です。高市総理大臣が衆議院の解散を検討している中、積極財政路線を掲げる高市政権の政策遂行力が増すのではないかとの思惑から財政悪化が懸念され国債を売る動きが広がっています。一方、13日朝の東京株式市場は、取引開始直後から全面高となり、日経平均株価は史上初めて5万3000円台をつけました。ま