G−DRAGONが、中国の音楽配信プラットフォームQQmusic年間チャートでアルバム「Ubermensch」で「今年のアルバム」に選ばれた。QQmusicは、中国最大の音源プラットフォームで、今回の選定は該当アルバムが一年間、中国および中華圏全般で高い人気と注目度を記録したことを示す結果だ。また、テンセントミュージックエンターテインメントが発表した「TME2025イヤーアンドチャート」にも名前を載せ、中国音源市場内の影響力を再び確認