俳優の松山ケンイチさん主演のNHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』（総合火曜、午後10時〜）の第２話が1月13日に放送される。【写真】小野崎を演じる鳴海唯原作は直島翔さんの同名小説。脚本は『イチケイのカラス』（フジテレビ）シリーズなどを手掛けた浜田秀哉さん。チーフ演出はNHKドラマ10『宙わたる教室』で定時制高校の生徒たちの心の機微を丁寧に描き出した吉川久岳さん。連続テレビ小説『虎に翼』（2024年）で厳しさと温