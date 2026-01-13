ここでは、All Aboutが実施している「年金に関するアンケート」に回答のあった、北海道在住69歳女性のケースを見ていきます。 回答者プロフィール回答者本人：69歳女性同居家族構成：本人のみ住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）居住地：北海道リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：850万円現在の預貯金：4000万円、リスク資産：4400万円これまでの年金加入期間：厚生年金490カ月月の年金額は約13万4000円老齢