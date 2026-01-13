HIPHOP／R＆Bグループ・XGの公式X（旧Twitter）は1月12日に投稿を更新。グループ名を「Xtraordinary Girls」から「Xtraordinary Genes」へ変えることを発表し、称賛の声と共に心配の声が上がっています。【投稿】Xtraordinary Girlsの改名後の名前は？「これはこれでキツいぞ」同アカウントは、「このたび、XGはグループ名を『Xtraordinary Girls』から『Xtraordinary Genes』へと進化さたことをお知らせいたします」と英語で報告