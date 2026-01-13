前と後ろにそれぞれエンジン搭載!?2026年1月9日から11日まで開催の「東京オートサロン2026」は、クルマ業界の新年会ともいえる年明け最初の一大イベントです。さまざまなショップやカーメーカーが多くのモデルを出展するなか、西ホール2にブースを構える「サーキット＆ドリームス CLR（以下CLR）」では、“第二形態”へと進化を遂げた「ツインエンジンカー 双竜」が、圧倒的なオーラと異彩を放っていました。【画像】超カッコ