今年開園25周年を迎える東京ディズニーシー。4月15日（水）からはアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を実施予定だが、それに先駆け、1月14日（水）からは、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークに特別な舞台が準備され、ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」が公演される。ウォーターフロントパークでステージを使ったエンターテイメントショーは約12年