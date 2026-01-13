お茶の手揉み技術の継承と技能の向上を目指す、新春恒例の競技会が1月13日、静岡県沼津市で開かれました。 【写真を見る】お茶の手揉み技術の継承と技能の向上へ 新春恒例の競技会＝静岡・沼津市 競技会には沼津茶手揉保存会の会員10人が参加し、3人1組のチームに分かれて行われました。 会場には、2025年の4月終わりに摘み採り蒸して冷凍保存しておいた沼津のやぶきた茶5キロが用意されました。 参加者は、熱した焙炉の