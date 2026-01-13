三次市でトラクターを運転していた高齢男性が、けん引する荷台の下敷きになり死亡しました。 １２日午後４時２０分ごろ、三次市志幸町で「トラクターが田んぼに落ちている」などと警察に通報がありました。 警察が現場に駆け付けると、近くに住む敷本馨さん（７６）がたい肥を積んだ荷台の下敷きになった状態で発見されたということです。 敷本さんは意識不明の状態で三次市内の病院に搬送されましたが、約２時間後