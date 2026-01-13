1月12日までの2日間、静岡県掛川市の掛川城で行われていた将棋の王将戦七番勝負の第1局は、挑戦者の永瀬拓矢九段が5連覇を目指す藤井聡太六冠を破りました。 【写真を見る】王将戦第1局 藤井聡太六冠敗れる「苦しい時間が長い将棋に」先勝の永瀬拓矢九段「引き続き頑張る」＝静岡・掛川市 掛川城・二の丸茶室を舞台にした王将戦七番勝負の第1局。2025年に続き、挑戦権を獲得した永瀬拓矢九段が、5連覇を目指す藤井聡太六冠に挑み