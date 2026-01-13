木原官房長官は13日、衆参両院の議院運営委員会の理事会に出席し、通常国会を23日に召集すると伝えた。野党側は、初日の本会議の進め方について説明を求めたが、政府側は「（衆議院）解散の報道も出ているようだが、まず事実関係を見極めたうえで改めて提案する」と述べるにとどめたため、野党側は「これ以上何も議論することはできない」と反発し、協議は持ち越しとなった。野党側からは「通例であれば、この場で予算案の提出につ