歌手の郷ひろみ（70）の母・原武輝代さんが、1月12日午前7時12分に死去した。92歳。郷の有料ファンクラブサイトで発表された。【写真】8月には…92歳母との“顔出し”親子ショットを公開していた郷ひろみサイトでは「郷ひろみの母、原武輝代（満92歳）が令和8年1月12日午前7時12分に永眠いたしました」と報告した。通夜は16日午後6時から7時、告別式は17日午前10時から11時に桐ヶ谷斎場（東京都品川区）で執り行う。喪主は郷