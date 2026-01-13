赤色灯バイオマス発電事業を巡って連帯保証契約を偽装し、融資金7億円を詐取したとして、警視庁は13日、詐欺などの疑いで鉄鋼建材商社「伊藤忠丸紅住商テクノスチール」（東京）の元土木建材部長の男らを逮捕した。発電事業はテクノ社と無関係という。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、男らは22年ごろ、偽装した連帯保証契約で、「クラウドバンク・フィナンシャルサービス」（東京）から発電事業への融資金7