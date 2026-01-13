プロ野球・日本ハムは13日、岩舘学コーチの背番号を「84」に変更することを発表しました。岩舘コーチは2003年ドラフト5位で巨人に入団すると、2010年に日本ハムに加入。現役引退後は10年間スカウトチームでチームを支えると、2024年からファーム内野守備走塁コーチに就任しています。