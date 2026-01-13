2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーで、14日、新しいショーが始まります。東京ディズニーシーでは14日から、4月に始まる25周年の記念イベント“スパークリング・ジュビリー”に先駆けたショー「ダンス・ザ・グローブ！」が開催されます。13日、報道陣に事前公開されたステージには、ミッキーマウスのほか、東京ディズニーシーには初登場となる、ディズニー映画「ミラベルと魔法だらけの家」のキャラクターなども登場し