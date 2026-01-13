歌手の郷ひろみが１３日、自身の有料ファンクラブサイトで母の原武輝代さんが１２日午前７時１２分に９２歳で死去したと報告した。通夜は１６日午後６時から、葬儀・告別式は１７日午前１０時から、東京・品川区の桐ヶ谷斎場で執り行う。喪主は郷が長男の原武裕美として務める。郷と輝代さんは仲良し親子として知られ、ＳＮＳでたびたびツーショットを投稿。温かい関係性がファンの間でも知られていた。