米男子ゴルフのＰＧＡツアーは１２日、サウジアラビアの政府系ファンドが支援する超高額賞金ツアー「ＬＩＶゴルフ」に参戦していたブルックス・ケプカ（米国）の復帰を認めたと発表した。ツアーから２年以上離れており、２０２２〜２５年シーズンにメジャー大会かプレーヤーズ選手権で優勝した選手だけが対象となる復帰制度「リターニング・メンバー・プログラム」を新設した。復帰には金銭的な条件が課され、メジャー５勝を