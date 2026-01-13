去年8月の集中豪雨で通行止めとなった姶良市の国道10号の網掛橋。橋の復興をテーマにしたフォトコンテストの表彰式が開かれました。 姶良市加治木町の国道10号にある網掛橋は、去年8月の集中豪雨で通行止めとなりました。その後、11月に開通しましたが周辺の店舗は売り上げが減るなど影響が広がりました。 今回のフォトコンテストは、地元の通り会や加治木にある3つの高校の生徒たちが協力して去年10月から準備を進めてき