霧島市出身で中日ドラゴンズのが鹿児島市で開かれました。 激励会は井上一樹監督の母校・鹿児島商業高校のOBらで発足した「鹿児島一樹会」が開いたものです。 井上監督は霧島市出身の54歳。高校で甲子園に出場し、1989年にドラフト2位で投手として中日入り。県出身者として初めてプロ野球の一軍監督に就任。 2年目のシーズンに挑む井上監督を激励しようと、塩田知事や下鶴市長のほか高校のOBらが駆けつけました。 （中日