年末年始の食べすぎをリセットするのにぴったりな、藤井恵さんの『白のデトックス鍋』。たっぷり楽しんだ後の残り汁は、豆乳にきのこと豚肉の旨みがしみて、さらにおいしくなっています。そこに糸寒天を加えれば、ヘルシーで満足感のあるアレンジ麺に早変わり。食物繊維が豊富でクセもなく、気軽に取り入れられるすぐれもの。締めの一品にも最高です！まずは『白のデトックス鍋』のレシピからチェック！『糸寒天ヌードル』のレシピ