北陸で最大瞬間35メートルの暴風予想 北日本・東日本は大荒れ警戒 気象庁によると、急速に発達する低気圧の影響で、北日本から東日本の日本海側を中心に、14日にかけて大荒れの天気となる見込みです。【暴風と高波】 現在、低気圧が日本海を急速に発達しながら進んでおり、風が強まっています。 14日にかけて予想される最大瞬間風速は、 北陸地方で 35メートル 東北地方で 30メートル 海も大しけとなり、