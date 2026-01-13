アジアリーグアイスホッケーのスターズ神戸は、新年最初のリーグ戦となった1月10日、ホームで横浜グリッツに5-4と競り勝ち、新規参入後、念願の初白星を記録。チームの歴史に新たな1ページを刻んだ。今シーズンから同リーグに参戦している、西日本初のプロアイスホッケークラブ・スターズ神戸。開幕後、それまでの19試合では勝ちがなく、苦戦が続いていた。しかし、新年最初の公式戦となったホームゲームで、チームは奮起。