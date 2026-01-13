今日13日は前線を伴った低気圧が日本海を進む見込みです。すでに前線や低気圧に伴う発達した雨雲が日本海に延び、多数の雷が発生しています。石川県舳倉島(へぐらじま)では、1時間に18.5ミリのやや強い雨を観測しました。こうした雷雲は東に進んでおり、このあと北陸や東北の日本海側を中心に雷雨となりそうです。落雷や突風にご注意ください。またこの雨を境にして、北日本付近の上空には寒気が流れ込みます。雨は次第に雪に変わ