東御市ではパラスポーツを理解し親しんでもらおうと市内の小学生たちが参加する大会が開かれました。2回目の開催となった「パラ小学祭」。市内の5つの小学校から5年生200人が参加し車いすを使ったバスケ競技に似た「ポートボール」やボッチャなどをクラスごとに競い合いました。この大会は「パラスポーツ」を通じて「共生社会」の実現などを目的に行われています。北佐久郡・軽井沢町出身で2010年のバンク