秋田朝日放送 秋田市仁井田地区で１２日夜、五穀豊穣や家内安全を願い火振りかまくらが行われました。 小正月行事としてこれまで毎年１月１５日に行われてきましたが、たくさんの人が楽しめるよう今年＝２０２６年から祝日の成人の日の開催となり、１２日は地域住民などおよそ３００人が参加しました。 かまくらにお正月飾りを入れて焼き、１年の厄やけがれを払った後、参加者たちはかまくらの火をわらにつけて勢いよく回