秋田朝日放送 本格的な受験シーズンを前に１３日、受験生の合格を願って秋田米サキホコレが配られました。 ＪＲ秋田駅の中央改札前では１３日朝、通学や通勤で秋田駅を利用した人に県産米のサキホコレを使ったおにぎり１０００個が配られました。おにぎりは塩むすびで「頑張るすべての人に咲き誇ってほしい」という思いが込められています。 大学入試共通テストは１７日と１８日に行われ、秋田県内公立高校の入試は