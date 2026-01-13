去年1年間に県内で確認された電話でお金詐欺やSNS型投資詐欺などの被害は件数・被害額ともに前の年より増加したことが分かりました。県警によりますと去年1年間に県内で確認された電話でお金詐欺やSNS型投資詐欺などの被害は454件、被害額は合わせて38億4900万円余りでした。前の年と比べて11億円余り増えています。特に去年は、警察官などを名乗り捜査名目で現金をだまし取る「ニセ警察詐欺」の被害が目立ち、被害額は12億4289万