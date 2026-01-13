フリーアナウンサーの久米宏さんが1月1日、肺がんのため亡くなった。所属事務所が13日、公式サイトで発表した。81歳だった。半世紀以上にわたって一線を走りつけた久米さん。後輩に慕われたアナウンサー人生だった。【貴重ショット】20年ぶりに司会でタッグを組んだ久米宏さん＆小宮悦子1967年にTBSに入社した久米さん。『ザ・ベストテン』などに出演し、お茶の間の人気者になった。退社後もフリーアナウンサーとして活躍し、