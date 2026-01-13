【ロンドン＝市川大輔】Ｘ（旧ツイッター）で生成ＡＩ（人工知能）を悪用し、他人の画像を性的な画像に加工した投稿が相次いでいる問題で、英放送通信庁は１２日、オンライン安全法に基づき、Ｘに対する正式な調査を始めたと発表した。英国は同意のない性的な画像の共有を法律で禁じている。放送通信庁は５日、Ｘに対し、英国の利用者を保護するために講じている措置を説明するよう要請していた。期限の９日までに回答を得た上