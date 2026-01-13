任期満了に伴う北島町長選挙と勝浦町長選挙が1月13日に告示され、これまでに、それぞれ現職1人が立候補の届け出を済ませました。北島町長選挙に立候補したのは、無所属の現職で5選を目指す、古川保博候補76歳です。古川候補は、温室効果ガス排出ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」の実現や、行政のDX化の推進などを公約に掲げています。勝浦町長選挙に立候補したのは、無所属の現職で3選を目指す、野上武典候補69歳です。野