ISS（国際宇宙ステーション）に滞在中の油井亀美也宇宙飛行士ら4人が予定を早めて地球に帰還するのを前に、引き継ぎ式が行われました。2025年8月からISSに滞在している油井さんを含む宇宙飛行士4人は、同僚の1人に医療上の懸念が生じたため予定より早く地球に帰還することになり、12日、引き継ぎ式が行われました。油井亀美也宇宙飛行士：みんなと出会えて幸せです。家族のような存在で、ここから離れたくない。NASA（アメリカ航空